Bergretter bei Ausbildungskurs verletzt

Ein 31-Jähriger wurde an einem künstlich angelegten Eiskletterturm von einer Umlenkrolle getroffen.

Galtür. Ein angehender 31-jähriger Bergretter ist Mittwochnachmittag im Rahmen eines Ausbildungskurses an einem künstlich angelegten Eiskletterturm in Galtür in Tirol (Bezirk Landeck) verletzt worden. Am Fuße des Eisturmes waren zwei Standplätze in Form von "Eisuhren" (Sicherungspunkte im Eis) gebaut worden. Beim Aufziehen einer Person in einer Trage mit den Rettern brach das Eis im Bereich eines Standplatzes aus, die Umlenkrolle löste sich und verletzte den 31-Jährigen im Gesicht.

Der Österreicher wurde von seinen Kameraden sowie dem Ausbilder an Ort und Stelle erstversorgt, teilte die Polizei mit. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.