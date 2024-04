Ein Todesopfer forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Tragwein im Mühlviertel. Der Lenker, ein 35-jähriger Rumäne aus Linz kippte mit seinem Betonmischer von der Fahrbahn.

OÖ. Was zu dem Crash - augenscheinlich ohne Unfallgegner - Montag gegen 14 Uhr geführt hat und warum das tonnenschwere Fahrzeug von der Straße abkam, ist noch rätselhaft. Fest steht nur, dass der Betonmischwagen auf dem Weg Richtung Pregarten plötzlich aufs Bankett kam und daraufhin in den Straßengraben stürzte.

© Foto Kerschi ×

Der verheiratete Vater eines kleinen Babys wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann war jedoch so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle verstarb.

Vier Feuerwehren, darunter auch die Berufsfeuerwehr Linz, standen teils bis zum frühen Abend im Einsatz. Der Lkw musste mit einem Kran geborgen werden.