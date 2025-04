Betrunkener 18-Jähriger stürzte in Dornbirner Ache

Der junge Mann hat sich Kopfverletzungen zugezogen.

Vbg. Ein betrunkener 18-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Dornbirn in die dortige Ache gestürzt. Er lehnte sich gegen 3.30 Uhr in der Schmelzhütterstraße gegen eine Mauer, verlor das Gleichgewicht und stürzte aus einer Höhe von sechs bis sieben Metern ins Wasser. Dabei wurde der junge Mann verletzt und musste mit der Drehleiter geborgen werden. Anschließend wurde er ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert, berichtete die Polizei. Am Einsatz waren die Rettung, Notarzt, Wasserrettung und die Feuerwehr Dornbirn mit 20 Einsazkräften beteiligt.