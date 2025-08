Bewaffneter Tankstellenüberfall: Maskierte Täter geflüchtet

Mehrere Fälle in der vergangenen Woche mit ähnlichem Modus Operandi.

Schon wieder ist eine Tankstelle in Wien überfallen worden. Zwei Maskierte haben in der Nacht auf Mittwoch eine Tankstelle in der Triester Straße in Wien-Favoriten ausgeraubt und den Tankwart im Shop laut dessen Aussage mit einer Pistole gezwungen, die Kassa zu öffnen. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam allerdings nur ein Räuber in den Shop, der andere stand davor zur Absicherung. Der Überfall ist der bisher jüngste einer Reihe ähnlicher Coups in den vergangenen Wochen.

Der 45-jährige Tankwart übergab dem Räuber Bargeld in zunächst unbekannter Höhe. Dieser flüchtete dann mit seinem Komplizen in der Triester Straße stadtauswärts. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Der sichtlich geschockte Überfallene konnte die Täter nur als schwarz gekleidet und maskiert beschreiben.

Mehrere Überfälle binnen kurzer Zeit

Erst in der Nacht auf Samstag war eine Tankstelle in der Linzer Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus Ziel eines Überfalls. Wiederum waren es zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer mit Schusswaffe, von denen einer den Fluchtweg absicherte, während sein Kompagnon den eigentlichen Überfall verübte. Ganz ähnlich verlief ein Tankstellenraub in der Nacht auf den 25. Juli in Favoriten. Auch da waren es zwei dunkel gekleidete Maskierte, die mit einer Schusswaffe kamen.

Zwei weitere Überfälle gab es in den Nächten auf den 19. und den 23. Juli in Favoriten bzw. Simmering. Da handelte es sich aber jeweils um einen Täter, wenngleich mit ähnlicher Beschreibung: dunkel oder schwarz bekleidet, maskiert und mit Schusswaffe.

Die Ermittlungen führt mittlerweile die Zentralstelle des Landeskriminalamtes Wien, was darauf hindeutet, dass auch die Kriminalisten von einer Serie ausgehen, auch wenn dies nicht so kommuniziert wird. Die Ermittler baten um Hinweise - auch anonym - unter der Telefonnummer 01-31310-33800 DW.