Bischof Schwarz und die Katholische Aktion für eine synodale Kirche

In vielen Begegnungen mit den Gläubigen in der Diözese St. Pölten wird für Bischof Alois Schwarz deutlich, wie stark das Engagement und der ehrenamtliche Einsatz von Frauen und Männern, von Jugendlichen und Kindern innerhalb der Kirche ist.

"Die Katholische Aktion spielt eine bedeutende Rolle in unserem Bemühen, den Glauben aktiv in die Gesellschaft zu tragen und Menschen in ihrem spirituellen Wachstum zu begleiten. Wir möchten sicherstellen, dass wir die Anliegen und Bedürfnisse der Gläubigen bestmöglich berücksichtigen und eine enge Verbindung zwischen der Diözese und der Katholischen Aktion aufrechterhalten", betonte dazu der Bischof der Diözese St. Pölten.

Auf Grund der gesellschaftlichen Veränderungen und der damit verbundenen kirchlichen Herausforderungen, muss nicht nur in der Diözese St. Pölten überlegt werden, wie die Dienstleistung für die Gläubigen in den verschiedenen Gruppierungen der Katholischen Aktion neu organisiert und koordiniert wird. Gleichzeitig hat der Bischof aber auch die Arbeitsplätze der Mitarbeiter/innen innerhalb der Diözese im Blick.

In Gesprächen mit Verantwortlichen der Katholischen Aktion ist der Bischof stets bemüht in notwendige Maßnahmen für Initiativen und Projekte der verschiedenen Teileinrichtungen der Katholischen Aktion zu investieren. Dadurch sollen Synergien geschaffen und das pastorale Wirken in der Diözese weiter gestärkt werden. Die Stärkung der Zusammenarbeit mit der Katholischen Aktion erfolgt vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung des Laienapostolats in der heutigen Zeit. Die Katholische Aktion, davon ist Bischof Schwarz überzeugt, ist eine wertvolle Plattform, um Gläubige in ihrem Engagement für den Glauben zu unterstützen und die christlichen Werte in verschiedenen Lebensbereichen zu fördern.

Für den Bischof stehen deshalb die Bedürfnisse der Gläubigen an erster Stelle. Es gilt gemeinsam daran zu arbeiten, den Glauben zu fördern und eine lebendige und aktive Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung im Sinne der synodalen Kirche aufzubauen und die Menschen in allen Lebenslagen zu begleiten.