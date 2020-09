Blutiges Biker-Weekend: 2 Tote und 24 Verletzte

Der letzte heiße Sommertag forderte bei Motorradfahrern einen hohen Blutzoll.

Die fast schon unheimliche Serie an schweren Motorradunfällen am vergangenen Samstag begann um die Mittagszeit, als kurz nach 12 Uhr ein 21-jähriger Biker nach einem Überholmanöver in Fohnsdorf (Bez. Murtal) frontal gegen das Auto einer L17-Fahrschülerin krachte und dabei ums Leben kam. Der nächste Crash passierte in Schöder (Bez. Murau), als ein Motorradfahrer (54) einem Wohnmobil ins Heck krachte.

Niederösterreich



Wenig später krachte es im Bezirk Lilienfeld in NÖ. Zwei Biker aus Wien (33, 26) waren unabhängig voneinander Richtung ­Mariazell unterwegs und stürzten beide über eine Böschung. Während der Ältere einem Tier auswich, schlitterte der Jüngere in einer Linkskurve von der Straße. Auch in Rohr im Gebirge musste die Rettung einen schwer verletzten Biker versorgen.

Oberösterreich



In Bad Ischl verlor ein 21-Jähriger die Kon­trolle über seine Maschine, prallte gegen die Leitplanke und landete in einem Bachbett. Er musste mit dem Heli ins Spital geflogen werden.

Die Einsatzkräfte in Hallein schirmten das Opfer gegen Schaulustige ab.

Salzburg



Den zweiten Toten gab es in Hallein zu beklagen: Ein in Tirol lebender Kroate (27) hatte trotz Überholverbot eine Autokolonne überholt, konnte sich nicht mehr rechtzeitig einordnen, prallte gegen zwei Fahrzeuge und war auf der Stelle tot. Ins Spital geflogen werden musste ein Biker (29) in Neukirchen am Großvenediger, nachdem er mit einem E-Biker kollidierte und in eine Wiese geschleudert wurde.

Kärnten



Gleich 13 verletzte Motorradfahrer musste die Rettung in Kärnten in Spitäler einliefern. Drei von ihnen wurden von einem Autofahrer, der hinter dem Steuer einnickte, abgeschossen.

Tirol



In Tirol sorgten zwei Unfälle im Ötztal sowie auf der Thierseestraße (Bez. Kufstein) für fünf teils Schwerverletzte.

Crash auf der Thierseestraße