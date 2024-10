Bombendrohung gegen das Landesgericht Wien

Eine Mail mit einer Bombendrohung ging am Dienstagvormittag gegen das Wiener Landesgericht für Strafsachen ein.

Schon wieder eine Bombendrohung. Dieses Mal war das Landesgericht für Strafsachen in Wien betroffen. Das Gerichtsgebäude wurde nach einer "polizeilichen Evaluierung" vorerst allerdings nicht geräumt.

"Es ist ein Großaufgebot der Polizei im Haus", teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn mit. Alle Bereiche würden nach auffälligen Gegenständen durchsucht, Diensthunde der Polizei seien im Einsatz. Gefunden wurde bis 10.30 Uhr aber nichts Verdächtiges. Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte nur einen "derzeit laufenden Einsatz".

Auch in der Justizanstalt Josefstadt wurde Alarm geschlagen. Die Insassen mussten alle in ihre Zellen. Anwälte wurden aus dem Gebäude geschickt. Der Eingang wurde polizeilich bewacht. Auch Star-Anwältin Astrid Wagner war zur gleichen Zeit vor Ort. "Ich war in der Vernehmungszone, als der Alarm losging", sagt sie zu oe24.

Gegen Mittag wurde wieder entwarnt und alle Besucher und Anwälte durften wieder ins Gebäude.