Bombendrohung gegen Schule: Amok-Trittbrettfahrer (19) in Haft

Die Bombendrohung hatte sich gegen die Neue Mittelschule in Guntramsdorf gerichtet.

Auch nach dem Amoklauf in Graz sollen sogenannte Trittbrettfahrer vermehrt Bombendrohungen gegen Schulen ausgesprochen haben. Diese werden nun hartnäckig verfolgt.

Am Montag war die Neue Mittelschule Guntramsdorf betroffen. Per E-Mail war die Drohung bereits in der Früh eingegangen, das Gebäude wurde daraufhin evakuiert. Eine Durchsuchung der Räume verlief allerdings negativ.

Hausdurchsuchung bei Verdächtigem

Durch IT-Ermittler der Kriminalassistenzdienststelle Mödling wurde der mutmaßliche Verfasser des Drohschreibens, ein 19-jähriger aus dem Bezirk Mödling, ausgeforscht. Der Niederösterreicher wurde über Auftrag der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wegen Verdunkelungsgefahr, Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Der Beschuldigte ist nicht geständig.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete eine Hausdurchsuchung beim Verdächtigen an, wobei laut Polizei elektronische Geräte (Smartphone, Notebook, PC) sichergestellt wurden. Weitere Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der Datenträger durch die IT-Ermittler, sowie Zeugenvernehmungen dauerten an.