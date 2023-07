Brutale Messer-Attacke in St. Pölten war PKK-Rache

Nach Angriff von Türken auf kurdischen Pizza-Bäcker folgte nun Revanche.

Niederösterreich. Am Samstag ist es am Mühlweg in St. Pölten zu einer blutigen Fehde gekommen, bei der ein 18-Jähriger brutal niedergestochen und ein weiterer verletzt wurde. Laut dem St. Pöltner Stadtrat Klaus Otzelberger (FPÖ) ging dem Streit eine Schlägerei in Herzogenburg voraus, bei dem Erdogan-Anhänger einen kurdischen Lokalbesitzer und seine Familie verprügelten. „Die Rache der PKK ließ nicht lange auf sich warten. Etwa 15 Anhänger der kurdischen Arbeiterpartei rückten am Samstag aus Wien an, um sich zu rächen“, so der Freiheitliche. Die angeforderte Spezialeinheit der Polizei sicherte Otzelberger zufolge mehrere Waffen aus Autos der PKK Anhänger, die von der Polizei aufgebrochen wurden. Das Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat nun Ermittlungen aufgenommen.