Brutaler Autoräuber crasht Porsche zu Schrott

Ein völlig irrer Fall von Carnapping mit Totalschaden trug sich Samstagabend in Wels zu: Dabei schlug der Täter zu, als ein Porsche Cayenne-Fahrer am Parkplatz im SUV gerade E-Mails checkte. Auch ein zweiter Autofahrer wurde attackiert.

OÖ. Das Opfer des ersten Autoräubers, ein 58-Jähriger, schildert, was ihm Samstag kurz nach 21 Uhr widerfuhr - ein zunächst unbekannter Mann riss plötzlich die Autotür des in der Adlerstraße in Wels geparkten Porsche Cayenne auf - "er hat wie wild mit den Fäusten auf meinen Kopf eingeschlagen, hat mich aus dem Wagen gezerrt und auf den Boden geworfen."

Zeugen fotografierten den Carnapper, wie er sich mit dem Porsche-SUV aus dem Staub machte. © Laumat.at ×

Der verletzte Wagenbesitzer konnte schließlich entkommen. Der Räuber schaffte es dann trotz erheblicher Probleme mit der Wegfahrsperre, den Luxus-SUV zu starten, und ergriff mit quietschenden Reifen die Flucht. Die alarmierte Polizei hinterher.

In einem Kreisverkehr in Thalheim prallte der Carnapper mit dem Porsche gegen einen ebenfalls hochpreisigen 4er-BMW, der von einem 52-Jährigen gelenkt wurde. Weil bei dem SUV durch die Kollision mit einer Hausmauer, einem Lichtmast und dem BMW ein Totalschaden am Porsche entstand, wollte der Autoräuber nun mit dem nicht ganz so schwer beschädigen Coupé flüchten.

© Laumat.at ×

Das erneute brutale Ansinnen misslang, weil der BMW-Lenker (52) angegurtet war. Der Angreifer flüchtete deshalb zu Fuß, die Polizei fahndete die ganze Nacht nach dem Mann.

Sprung in Bach - Attacke gegen Polizisten

Gegen 6.00 Uhr in der Früh meldete sich ein Hausbesitzer aus der Nähe des Kreisverkehrs beim Notruf und erklärte, dass sich bei ihm im Garten eine Gestalt aufhalten bzw. verstecken würde. Er fotografierte den Eindringling. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um den gesuchten Autodieb handelte. Als die Polizei eintraf, war der Mann erneut davongelaufen. Er konnte aber, nachdem er zuvor noch in einen Bach gesprungen war und seine Verfolger attackiert hatte, schließlich mit Hilfe von Polizeihunden gestellt und festgenommen werden.

Der 32-jährige Österreicher wurde festgenommen. Ermittlungen laufen. Der Verdacht auf eine Psychose oder Drogenmissbrauch steht im Raum.