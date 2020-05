Rettungsauto kracht frontal in Pkw: Zwei Verletzte

Der 21-jährige Rettungsfahrer und der 53-jährige Pkw-Lenker wurden dabei verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

Die beiden Verletzten wurden nach der Erstversorgung in die Krankenhäuser in Frauenkirchen und Eisenstadt gebracht. Die Feuerwehr Donnerskirchen war mit drei Fahrzeugen im Einsatz.