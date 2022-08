Aggressive Hornissen töten Jäger im Burgenland

Am Freitagabend wurde ein 58-Jähriger von einem Schwarm Hornissen attackiert – er überlebte den Angriff nicht.

Wie die "Krone" berichtet, war der Jäger am Freitagabend auf dem Weg zu einem Hochstand, als ihn der aggressive Hornissenschwarm aus dem Nichts attackierte. Der 58-Jährige konnte sich in Sicherheit bringen und einen Notruf absetzen, aber als die Einsatzkräfte eintrafen, lag der Mann bereits regungslos am Boden.

Der 58-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät – er verstarb an den Folgen des Hornissen-Angriffs.

Hornissen können zu dieser Jahreszeit besonders aggressiv sein, da innerhalb eines Schwarms gekämpft wird, wer die nächste Königin wird.