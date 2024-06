× Auto crasht ungebremst gegen Baum - 26-Jähriger tot

Ein 26-jähriger Pkw-Lenker ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B10 zwischen Zurndorf und Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ums Leben gekommen.

Der ungarische Staatsbürger kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und krachte ungebremst gegen einen Baum, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Er starb noch an der Unfallstelle. © APA/FF ZURNDORF × Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn und leitete weitere Rettungsmaßnahmen ein. Für den 26-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Während des Einsatzes war die B10 knapp zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.