Corona-Zahlen steigen: Aber ein Bezirk hat Inzidenz von 0

Österreichweit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz derzeit bei 73,4 – Tendenz steigend. Ein Bezirk hält aber offenbar dagegen.

Die Corona-Situation spitzt sich in Österreich weiter zu: Am Mittwoch wurden von Gesundheits- und Innenministerium 1.221 neue Fälle in den vergangenen 24 Stunden verzeichnet. Das liegt auch über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (937). Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt aktuell 73,4 Fälle auf 100.000 Einwohner.



Trotz der angespannten Situation schafft es ein Bezirk keine einzige Neuinfektion in den letzten sieben Tage zu verzeichnen.



