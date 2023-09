Dachstuhlbrand forderte Großeinsatz

Vier Stunden dauerte es, bis die Einsatzkräfte das Feuer löschen konnten.

Die Einsatzkräfte wurden am Sonntag um 12.30 Uhr zu einem Einsatz in Ollersdorf, Burgenland, gerufen. Als die Mitarbeiter der Feuerwehren aus der Region vor Ort waren, stand ein Nebengebäude bereits in Vollbrand. Der Bewohner konnte zuvor noch rechtzeitig das Gebäude verlassen.

© Freiwillige Stadtfeuerwehr Oberwart ×

Vier Stunden dauerte der Einsatz

Vier Stunden dauerte es, bis die Flammen unter Kontrolle gebracht werden konnten. Im Einsatz standen ein Einsatzfahrzeug, ein Löschfahrzeug und eine Telekopmastbühne. Verletzt wurde bei dem Flammeninferno im Burgenland keiner.