Heftiger Auffahrunfall im Burgenland - zwei Schwerverletzte

Ein Auffahrunfall auf der L205 bei Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) hat in der Nacht auf Dienstag zwei Schwerverletzte gefordert.

Ein 31-Jähriger war mit seinem Auto in ein vor ihm fahrendes Leichtkraftfahrzeug gekracht, das durch die Wucht des Zusammenstoßes rund 100 Meter in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Der 36-jährige Lenker wurde an Ort und Stelle reanimiert und ins Spital geflogen. Sein 29-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt.

Der 31-Jährige konnte sein Auto nach der Kollision wieder unter Kontrolle bringen und stehen bleiben, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Er blieb unverletzt. Der 36-Jährige wurde nach der erfolgreichen Reanimation mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht. Sein Beifahrer war ansprechbar und kam mit der Rettung ins Spital nach Eisenstadt. © Feuerwehr Illmitz × Warum der 31-Jährige in das Fahrzeug vor ihm gekracht ist, war laut Polizei zunächst unklar. Ein Alkotest verlief negativ. Bei der Bergung der beiden Unfallfahrzeuge waren drei Feuerwehren mit rund 70 Mitgliedern im Einsatz.