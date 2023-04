Inzest-Drama um 14-Jähriges Model-Mädchen

Ein unfassbarer Missbrauchs-Skandal wurde im Bezirk Oberwart bekannt.

Burgenland. Derzeit gibt es zwei Opfer – eine 14-Jährige und ein Kleinkind, ein Mädchen, von gerade einmal drei Jahren. Erstere wollte Model werden, was ihr eigener Vater laut Bericht der Bezirksblätter, die den Fall aufdeckten, schamlos und dann immer brutaler ausgenutzt haben soll: Es begann mit Bildern in Reizwäsche, dann Nacktfotos, dann erste intime Übergriffe und schließlich Missbrauch inklusive massiver Inzest-Handlungen– und alles, weil das „in der Modelbranche so üblich wäre“, wie der Vater dem Teenie weismachte.

Mittäterin verging sich an ihrer Tochter (3)

Freundinnen. Und es wurde noch schlimmer: Die Model-Karriere der heute 21-Jährigen kam niemals näher, der Vater indes verkaufte die Sex-Filme via diverser Social-Media-Kanäle. Das Ganze erstreckte sich über Jahre, wobei der Vater mehrere Freundinnen der Tochter überredete mitzumachen. Schließlich durften sich auch männliche Bekannte des Inzest-Vaters mit der Tochter „vergnügen“, die er immer öfter, um sie gefügig zu machen, unter Drogen setzte.

Der Skandal flog durch Ermittlungen in einem ganz anderen Fall „zufällig“ auf – der 42-Jährige und eine junge Komplizin von ihm sitzen in der JVA Eisenstadt in U-Haft. Die 21-Jährige soll sich für einen Dreh an ihrer eigenen knapp dreijährigen Tochter vergangen haben – die Beschuldigte rechtfertigt sich aber, dass auch sie unter Drogen gesetzt worden sein muss.