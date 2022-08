× Massen-Crash auf der Schnellstraße S31

Ein Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Eisenstadt transportiert. Alle anderen am Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt.

Burgenland. Am frühen Sonntagabend ereignete sich auf der Schnellstraße S31 eine Massenkarambolage mit vier Autos, wie die Feuerwehr Mattersburg auf Facebook berichtet. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall in Fahrtrichtung Eisenstadt, zwischen dem Polizeianhalteplatz und der Ausfahrt Wulkaprodersdorf, kam. "Insgesamt vier beschädigte Fahrzeuge und ein Trümmerfeld verteilt auf rund 50 Meter bot sich unseren Einsatzkräften bei deren Eintreffen", berichtet die Feuerwehr. Ein Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Eisenstadt transportiert. Alle anderen am Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt.

© Facebook/Freiwillige Feuerwehr Mattersburg ×

© Facebook/Freiwillige Feuerwehr Mattersburg ×

© Facebook/Freiwillige Feuerwehr Mattersburg ×

Zwei Pkw von Feuerwehr weggebracht

Zwei Pkw wurden so stark beschädigt dass diese durch die Feuerwehr von der Autobahn weggebracht werden mussten. Die anderen Fahrzeuge konnten ihre Fahrt trotz leichter Beschädigungen bis zur nächsten Ausfahrt selbstständig fortsetzen.

Die Feuerwehr Mattersburg stand mit 21 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen für eineinhalb Stunden im Einsatz. Wir bedanken uns bei der ASFINAG, dem Rotes Kreuz Mattersburg, dem Samariterbund Burgenland Rettung und Soziale Dienste und der Autobahnpolizei für die perfekte Zusammenarbeit.