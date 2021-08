Freundin niedergestochen: 31-Jähriger festgenommen

Die 45-Jährige erlitt schwere Schnittverletzungen. Der Lebensgefährte hatte zuvor bei Eisenstädter Bahnhof einen Mann niedergeschlagen.

Ein 31-jähriger Burgenländer ist in der Nacht auf Sonntag in Eisenstadt festgenommen worden, weil er seine Freundin mit einem Messer verletzt haben soll. Der Mann dürfte die 45-Jährige mit einem Küchenmesser attackiert und ihr dabei schwere Schnittverletzungen zugefügt haben, bestätigte die Landespolizeidirektion am Montag. Er wurde in die Justizanstalt gebracht.

Kurz zuvor hatte der 31-Jährige, der alkoholisiert gewesen sein dürfte, bereits in der Nähe des Bahnhofs in Eisenstadt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Dort soll er einen 75-jährigen Mann geschlagen haben - warum war zunächst unklar.