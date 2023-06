Nach ORF-Doku: Mega-Stornowelle am Neusiedler See

Ein ORF-Beitrag über den Neusiedler See sorgt im Burgenland für ordentlich Verstimmung. Tourismus-Chef Didi Tunkel reagierte mit einen offenen (Wut-)Brief an Direktor Roland Weißmann.

Was passiert, wenn der Neusiedler See ausgetrocknet ist? In der Mockumentary "Dok 1: Neusiedl ohne See" malt der Sender ein düsteres Bild: Das Meer der Wiener wird zur Steppe, Fischer zu Kameltreibern. Im Begleittext schreibt der ORF: "Hanno Settele will surfen lernen. Es gibt nur ein Problem: Der See ist weg. Ganz weg. Wo einst Fische und Seevögel ihr zuhause hatten, findet Settele nur noch eine brachliegende, ausgetrocknete Steppe vor. Sein Surfbrett kann er da vergessen“, schreibt der ORF im Begleittext.

In #Dok1 "Neusiedl ohne See" wirft Hanno Settele einen dystopischen Blick in die Zukunft. Der Neusiedler See ist weg - davon geht die Mockumentary aus. Lässt es sich noch leben, am Rande einer trockenen, salzigen Sandwüste? 20.15 Uhr, #ORF1https://t.co/7kELtacPWn — ORF (@ORF) May 31, 2023

Stornowelle am Neusiedlersee

Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel ist vom künstlerischen Machwerk des ORF-Stars Hanno Settele wenig angetan. Er kritisiert den ORF für die in der Primetime ausgestrahlte Folge scharf. Mit einem offenen Brief wendet er sich an ORF-Direktion Weißmann. Die Sendung habe „bei uns, unseren Betrieben rund um den Neusiedler See sowie bei zahlreichen Urlaubsgästen für große Verunsicherung, Verstörung, Ärger und großes Unverständnis gesorgt.“ Eine Stornowelle habe bereits eingesetzt, Arbeitsplätze und Existenzen würden gerade vernichtet, tobt Tunkel.

Wasserstand im Neusiedler See gestiegen

Schon länger kritisieren Touristiker in der Seeregion eine überzogene Klima-Hysterie – verbunden mit möglichen Imageschäden. Tatsächlich hat sich der Wasserstand des als angeblich vor dem baldigen Austrocknen bedrohten Neusiedler Sees erholt. Um 15 Zentimeter ist dieser seit letztem Jahr gestiegen. In dem Brief von Tunkel heißt es weiter: "Settele hat sich auf die Satire herausgeredet. Aber Satire endet dort, wo andere Schaden erleiden. Fakt ist, der Stand des Sees liegt derzeit über dem des Vorjahres. Es ist genug Wasser da, bis auf Ausfahrten mit Segelbooten mit starkem Tiefgang ist alles möglich."

"Krieg' ich das Kotzen"

Auch auf Facebook gehen die Wogen hoch: "Also für gewöhnlich steht Hanno Settele für Qualität. Das heut ist ein Wahnsinn. Und ich will nicht wissen, wie viele Leute dieses Szenario für echt halten. Als Neusiedlerin krieg ich das Kotzen", schreibt eine Userin auf Facebook.