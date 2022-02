Pferd ging durch: Reiterin Daumen abgetrennt

Einer Reiterin (39) ist am Dienstagabend in Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) ein Daumen abgetrennt worden.

Der Intensivtransporthubschrauber aus Wiener Neustadt wurde alarmiert und brachte die Schwerverletzte ins Lorenz Böhler Krankenhaus nach Wien, berichtete der ÖAMTC. Die 39-Jährige führte ihr Pferd am frühen Abend an der Leine, als dieses plötzlich durchging. Dabei wurde ihr linker Daumen abgetrennt und die Hand schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde die Patientin ins Spital geflogen.