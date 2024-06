Der Ungar wurde von den Beamten der Autobahnpolizei geblitzt.

Viel zu schnell war am Montagmittag ein Ungar in Jormannsdorf, Bezirk Oberwart, auf der B50 unterwegs. Er wurde geblitzt, weil er in einer 50er-Zone mehr als doppelt so schnell gefahren war.

Bei dem Raser wurden dort 105 km/h gemessen, sogar nach Abzug der Eich- und Messtoleranz. Eine Anhaltung des Autos mit ungarischem Kennzeichen war vor Ort nicht möglich. Deshalb wird dem Mann erst zu Hause eine Anzeige ins Haus flattern.