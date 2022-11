Schülerin von Auto erfasst: 10-Jährige lebt

Seitens des behandelnden Arzt heißt es, dass es sich um lebensbedrohliche Verletzungen handle.

Oberschützen. Das Mädchen, das am Dienstagnachmittag am Gottlieb-August-Wimmer-Platz in Oberschützen (Bezirk Oberwart) von einem Pkw erfasst worden war, lebt noch! In einer ersten Aussendung teilte die Polizei mit, dass das Mädchen "nach Aussage des behandelnden Arztes ihren schweren Verletzungen erlegen sei". Jetzt heißt es seitens des behandelnden Arzt, dass die junge Schülerin lebensbedrohliche Verletzungen erlitt und sich zurzeit in Intensivbehandlung im Landeskrankenhaus Graz befindet.

Schlimmer Kommunikationsfehler. Wie oe24 erfuhr, bekam die Polizei zunächst einen Anruf aus dem Krankenhaus, dass das Mädchen verstorben sei und später die Nachricht vom behandelnden Arzt, dass die 10-Jährige noch lebe. Die Polizei geht nun nach, wie dieser schlimme Kommunikationsfehler zwischen Spital und Polizei passieren konnte.

Lenker aus NÖ. Die 10-Jährige Schülerin wurde am Gottlieb-Wimmer-Platz von dem Auto erfasst – die Polizei sprach von unglücklichen Umständen, die zu dem Verkehrsunfall geführt haben. Die Angehörigen und der beteiligte Autofahrer wurden durch das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuz betreut. Der Lenker ist ein junger Mann aus Niederösterreich. Ein Alkohltest verlief negativ.