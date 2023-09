Toter Familienvater nach Disco-Attacke

Zwei junge Männer, zum Tatzeitpunkt 16 und 18 Jahre alt, müssen sich am Dienstag vor dem Landesgericht in Eisenstadt für die brutale Tat verantworten.

Die furchtbare Attacke auf einen 42-jährigen Familienvater Jürgen T. vor einem Lokal in Schattendorf, schockierte ganz Österreich. Am Dienstag wird den beiden Tatverdächtigen am Landesgericht Eisenstadt der Prozess gemacht.

Der Vater zweier Töchter war kurz vor Weihnachten, am 18. Dezember, nach einem Vereinsausflug mit Freunden in den wieder eröffneten Keller-Club "Drive in" nach Schattendorf gefahren, um dort auf einer X-Mas-Party zu feiern. Statt beschwingt nach Hause zu gehen, endete der Abend aber für den Burgenländer mit der Intensivstation. Denn bei der X-Mas Party eskalierte eine Streiterei völlig.

Geräte wurden abgeschaltet

Diplom-Ingenieur Jürgen T. wurde derart fest ins Gesicht geschlagen, dass er einen Herzstillstand erlitt und für hirntot erklärt wurde. Nur Tage nach dem Streit starb T. im Spital, seine lebenserhaltenden Geräte mussten abgeschaltet werden.

Zwei Jugendliche wurden nach dem Vorfall einige Wochen in U-Haft genommen: ein Syrer und angeblicher Hobbyboxer (18) und ein Einheimischer (16). Dem Österreicher wird versuchte absichtliche schwere Körperverletzung vorgeworfen. Er soll den Familienvater mit einem Schlagring attackiert haben. Dieser wurde in der Nähe der Disco gefunden.

Der 18-jährige Syrer, der im Bezirk Neunkirchen wohnt, soll bereits zugegeben haben, Jürgen T. mit geschlossener Faust geschlagen zu haben. Er steht wegen versuchter schwerer Körperverletzung vor Gericht.