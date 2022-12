Vater in Disco hirntot geprügelt: Syrer (18) nicht geständig

Vor einer beliebten Disco in Schattendorf flogen am Wochenende die Fäuste – mit tragischem Ausgang für einen 42-jährigen Familienvater.

Der 18-Jährige, der am Montag nach einer Rauferei mit zwei Schwerverletzten vor einem Lokal in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) festgenommen wurde, ist im Wesentlichen nicht geständig. Das habe eine erste Einvernahme des syrischen Staatsbürgers, der im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen wohnt, ergeben, berichtete die Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegenüber der APA.

Familienvater hirntot

Der 42-jährige zweifache Familienvater aus der Gemeinde ist hirntot. Er war am Samstag mit seinen Freunden unterwegs, der Ausflug der Gruppe endete dann in der Nacht auf Sonntag in dem Lokal. Der genaue Hergang der Rauferei vor diesem Lokal, die fatal endete, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Laut Staatsanwaltschaft habe er "lebensgefährliche Verletzungen" erlitten.

Der zweite Verletzte hat das Spital bereits verlassen. Der 18-Jährige wurde am Dienstagabend in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Untersuchungshaft wurde beantragt, binnen 48 Stunden muss nun darüber entschieden werden.

FPÖ fordert Konsequenzen

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz nahm den Vorfall am Dienstag zum Anlass, um die Asylpolitik der Bundesregierung zu kritisieren. "Wie oft muss es noch derartige Vorfälle geben, bis der ÖVP-Innenminister (Gerhard Karner, Anm.) endlich handelt und das Asylrecht aussetzt sowie bauliche Maßnahmen zum Schutz der Grenze setzt?", fragte Schnedlitz in einer Aussendung.