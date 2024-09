Chaos auf den Straßen: Vier Verletzte bei dramatischen Motorradunfällen

Mehrere Motorradunfälle haben am Sonntag in Tirol insgesamt vier Verletzte gefordert.

Das schöne Wetter lockte am Wochenende wieder unzählige Motorradfahrer auf die Straßen. Leider ereigneten sich auch einige Unfälle. In Brixlegg im Bezirk Kufstein verlor ein 53-jähriger Deutscher im Kreuzungsbereich die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. In Matrei am Brenner fuhren eine 18-Jährige und ein 19-Jähriger mit ihren Motorrädern auf einen Pkw auf. Und in Schönberg im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) stürzte ein 18-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto.

Bei dem Unfall in Brixlegg bremste der 53-Jährige bei der Kreuzung an, verlor die Balance und kam auf einer Gemeindestraße zu Sturz, informierte die Polizei. Der Deutsche geriet mit dem rechten Fuß unter das rund 400 Kilogramm schwere Motorrad. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht.

In Matrei am Brenner hatte eine 62-jährige Deutsche ihren Pkw auf der Brennerbundesstraße (B182) in Richtung Norden gelenkt. Dabei bemerkte sie auf einer langen Geraden ein Auto, das nach links abbiegen wollte und reduzierte deshalb die Geschwindigkeit bis zum Stillstand. Die beiden jungen Motorradfahrer, die hinter der Deutschen unterwegs waren, prallten daraufhin auf das Heck des Autos. Die beiden wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.

Auch Unfall in Schönberg

Wenig später kam es zu dem Unfall in Schönberg, ebenfalls im Bezirk Innsbruck-Land. Der 18-jährige Motorradfahrer verlor auf der Brennerbundesstraße (B182) von Innsbruck kommend in einer unübersichtlichen Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle und stürzte. Das Motorrad schlitterte auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen die Frontstoßstange eines entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 69-jährigen Deutschen. Der verletzte 18-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.