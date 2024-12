Chrystal Meth-Raser dreimal so schnell durch 30er-Zone

Ein 45-Jähriger bretterte mit 100 km/h durch ein 30er-Zone - Beamte, die den irren Raser stoppten, fanden Crystal Meth im Wagen des Rasers.

OÖ. Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich in der Nacht auf den 4. Advent ein Drogenlenker im Stadtgebiet von Linz mit der Polizei. Der 45-Jährige hatte vor den Augen einer Verkehrsstreife eine rote Ampel missachtet. Als die Beamten das Blaulicht einschalteten, stieg der Mann volle Kanone aufs Gaspedal. Dabei preschte er unter anderem mehr als dreimal so schnell wie erlaubt durch eine 30er-Zone. An einer Kreuzung endete der Fast & Furious-Anfall, indem er gegen einen Randstein krachte und der Pkw mit einem platten Reifen keine nennenswerte Geschwindigkeit mehr aufnehmen konnte.

Säckchen mit Chrystal Meth sichergestellt. © Getty Images ×

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Beamten ein Klemmsäckchen mit Crystal Meth sicher und beschlagnahmten zwei Pfeifen zum Konsum der Droge, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Der 45-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land zeigte Anzeichen einer Suchtgift-Beeinträchtigung, auch der freiwillige Urintest verlief positiv auf gleich mehrere illegale Substanzen. Eine amtsärztliche Untersuchung verweigerte der Mann. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und erstatteten Anzeige.