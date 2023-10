In Melk lief am Freitag ein Polizei-Großeinsatz - ein bewaffneter Mann hatte sich in einem Einfamilienhaus verschanzt. Der Mann ist inzwischen in Polizei-Gewahrsam.

Niederösterreich. Am Freitag soll ein Mann in der Stadt Melk zunächst seine Frau und Tochter bedroht haben und hatte sie offenbar als Geiseln genommen. Die beiden konnten sich befreien – der bewaffnete Mann verschanzte sich in einem Einfamilienhaus im Avaweg. Die Siedlung wurde großräumig abgesperrt. Die Polizei versuchte den Täter zur Aufgabe zu überreden und umstellte das Haus. Der bewaffnete Mann ist inzwischen in Polizei-Gewahrsam. © DOKU-NÖ × Der Großeinsatz läuft derzeit. Nähere Details sind noch nicht bekannt.