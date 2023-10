Ein Mann soll seine Ehefrau in Wien-Liesing getötet haben.

Ersten Informationen zufolge soll ein 63-Jähriger seinem Neffen per Telefon mitgeteilt haben, dass er sich und seiner Ehefrau - einer 34-jährigen Rumänin - das Leben nehmen will. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden die Frau dann leblos in einem Doppelhaus an der Wiener Stadtgrenze, der Mann war noch am Leben.

