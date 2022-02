× Comeback für Ski-Urlaub: 80 % ausgebucht

Wegen der Pandemie will kaum wer ins Ausland reisen. Die Skiorte werden gestürmt.

Tourismus. Besser geht es nicht: Ab heute scheint die Sonne auf unsere Berge, die Schneebedingungen sind perfekt wie selten zuvor. Obertauern: mehr als zwei Meter, Nassfeld 130 cm, Kitzbühel 108 cm. 450.000 Schulkinder aus Wien und NÖ sind derzeit in den Semesterferien, ­viele verbringen sie auf den Pisten. Die anderen Bundesländer folgen bald.

Fast voll. Vor wenigen Wochen noch war es undenkbar, aber jetzt jubeln Skiorte über volle Hotels. „Wir sind im ganzen Februar zu etwa 80 % gebucht“, sagt Mario Siedler, Tourismuschef von Obertauern (S) zu ÖSTERREICH. Wegen Corona hat sich allerdings das Buchungsverhalten verändert: „Viele reservieren sehr kurzfristig oder aber nur über das Wochenende.“

»Die Vorreservierungen sind sehr, sehr gut«

Last minute. Ähnlich die Situation in der Steiermark. Wer jetzt noch spontan nach Schladming will, muss sich beeilen. 93 % der Unterkünfte sind laut booking.com diese Woche voll.

Einen absoluten Top-Wert schafft Maria Hauser vom berühmten Stanglwirt in Kitzbühel: „Wir sind zu 95 %ausgebucht – den ganzen Februar lang.“

„Volatil“. „Die Vorreservierungen sind sehr, sehr gut“, bestätigt Susanne Kraus-Winkler Obfrau der Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich. Wobei allen klar sein muss, „die Lage ist sehr ­volatil“. Sollte eine neue Reisewarnung ausgerufen werden oder eine Corona-Variante auftauchen, dann schießen die Stornierungen in die Höhe.

Aber: In der Gesamtheit leidet die Hotel-Branche weiterhin (inklusiver Stadthotels und weniger beliebten Regionen), im Schnitt sind nur etwa 50 % der Betten belegt.

So machen unsere Politiker Ski-Ferien

Die Politik tummelt sich heuer wieder auf den heimischen Ski-Pisten.



Österreich. Die Semesterferien machen auch vor den heimischen Spitzenpolitikern nicht halt: Wer kann, nützt die freie Zeit für den Wintersport: Verfassungsministerin Karoline Edtstadler verbringt ihren Ski-Urlaub in Salzburg und Tirol. Dort freut sie sich auf gemeinsame Zeit mit Freunden, Skitouren mit Hund Struppi und vor ­allem: gutes Essen auf den heimischen Ski-Hütten. „Nach einer Ski-Tour sind mir dann auch die Kalorien egal“, so Edt­stadler in Urlaubslaune.

Skifahrer. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer zieht es einige Tage in die Tiroler Skigebiete. Dort macht auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Pisten unsicher. Arbeitsminister Martin Kocher wiederum will sich in Salzburg entspannen – und, wenn möglich, auch Ski fahren.

Opposition. Nicht nur die Regierung sehnt sich nach Schneegestöber: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger urlaubt im Gasteinertal, während FPÖ-Chef Herbert Kickl sich im Eisklettern übt.