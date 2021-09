Mehrere Erkrankte auch in zwei Pflege- und Betreuungseinrichtungen - Fallzahl in Erstaufnahmezentrum Traiskirchen gesunken.

In Niederösterreich ist am Mittwoch ein Corona-Cluster in einem Nachtclub aufgetaucht. Registriert wurden in dem Betrieb im Bezirk Wiener Neustadt nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sieben Fälle. Bei den Betroffenen handelt es sich laut einem Sprecher um Prostituierte. Neue Hotspots im Bundesland gab es auch im Zusammenhang mit zwei Pflege- und Betreuungszentren (PBZ).

In Bezug auf den Nachtclub-Cluster sei eine der Erkrankten nach ihrer Rückkehr aus Rumänien positiv getestet worden. Das Contact Tracing laufe noch, wurde betont. "Der Club hat eine gute Registrierung gehabt. Alle Kontaktpersonen wurden bereits verständigt", sagte der Sprecher von Königsberger-Ludwig. Der Betrieb sei mittlerweile vorübergehend geschlossen worden - nicht behördlich, sondern vom Inhaber selbst.

Zwölf nachweislich Infizierte wurden im PBZ Türnitz im Bezirk Lilienfeld verzeichnet. Aus dem PBZ Mautern (Bezirk Krems) wurden sieben Erkrankte gemeldet.

Um zwölf auf 103 gesunken ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle unterdessen in der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden). Im Erstaufnahmezentrum Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wurden weiterhin 18 positiv Getestete registriert.