Einer nach dem anderen: Veranstalter sagen ihre Konzerte Corona-bedingt ab.

bsage. Von der Kulturnation Österreich bleibt in Pandemie-Zeiten nicht viel übrig. Gestern schockte die Absage des größten Musikfestivals. Das Nova Rock (220.000 Fans, 2. bis 5. Juni) wurde von Veranstalter Ewald Tatar abgedreht:



„Wir haben immer wieder Konzepte aktualisiert, wie man so etwas durchziehen könnte. Wir haben diese Ideen deponiert, aber letztlich sind sie versunken im Nirvana der Regierung. Diese Ignoranz ist sehr frustrierend“, sagt er im oe24.TV-Interview.



Das gesamte Interview, in dem Tatar scharfe Kritik an der Regierung übt, lesen Sie HIER auf oe24Plus.