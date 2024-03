Erbin verschenkt 25 Millionen.: Heute startet Verteilung

Marlene Engelhorn trennt sich von gesamtem Erbe

Heute Samstag trifft sich der "Gute Rat für Rückverteilung" zum ersten Mal - das ist ein Projekt von der Millionen-Erbin Marlene Engelhorn. Dieses Projekt soll entscheiden, wer das Vermögen in der Höhe von 25 Millionen Euro bekommen soll.

An sechs Wochenenden trifft sich dieser Rat, um zu diskutieren, wer das Geld bekommen soll. Am Samstag treffen sich die 50 Menschen zum ersten Mal in Salzburg. Die Millionen-Erbin wird persönlich vor Ort sein. Das letzte Treffen findet am 8. und 9. Juni statt.

Engelhorn ist seit Jahren dafür, dass Superreiche besteuert werden, um so die Schere zwischen Arm und Reich zu verringern. So ist es auch zu der Idee gekommen. Die 50 Personen entscheiden, wie ihr Vermögen verteilt werden soll.