Covid-Freiheit: Worauf wir uns jetzt freuen

Frühlingserwachen. Konzerte, Publikumsmessen und Feste: Neustart nach Covid-Frust.

Wien. Optimismus macht sich breit, bald können wir neue Freiheiten genießen. Zum ersten Mal nach zwei Jahren Pandemie gibt es – trotz hoher Fallzahlen – „Licht am Ende des Tunnels“. Ab 5. März feiern wir das Comeback der Normalität. Österreich sperrt auf (siehe unten). Geimpfte und Ungeimpfte können ohne Maske und Impfausweis in Restaurants (nur in Wien nicht); Kulturbetriebe und Freizeiteinrichtungen öffnen ohne Sperrstunde. Es gibt auch keine Einschränkungen mehr für private Treffen, Hochzeitsfeste steigen.

Neustart. Wir haben für Sie zusammengetragen, worauf wir uns jetzt freuen können, was alles wieder möglich sein wird.

Tour von Rainhard Fendrich Megaparty von Dua Lipa

Konzerte. Frühstarter im Konzertreigen ist Rainhard Fendrich. I’m from Austria ist in der Pandemie zur Hymne geworden. Jetzt startet Fendrich seine Österreichtour. Sein erstes Konzert am 4. März in der Olympiahalle in Innsbruck findet zwar noch unter 2-G-Regeln statt. Beim 2. Gig am 6. März in der Grazer Stadthalle gibt es aber keine Beschränkungen mehr.

Dua Lipa, die britische Pop-Ikone, kommt mit ihrer „Future Nostalgia"-EU-Tour am 23. Mai in die Wiener Stadthalle zur Party.

Festivals. „Zwischen 40 und 50 Konzerte wird es in den nächsten Wochen geben", sagt Ewald Tatar, Österreichs wichtigster Konzertveranstalter. Zwei Jahre lang blieb es coronabedingt auf dem Festivalgelände im ­burgenländischen Nickelsdorf still: Heuer feiert Tatar mit seinem Nova Rock vom 9. bis zum 12. Ju­ni das Comeback. Mit dabei die Foo Fighters, Offspring, Muse, Volbeat, Deichkind und das Austro-Duo Seiler und Speer.

Olympiasieger rockt auf Hermann-Maier-Strecke

Sport-Comeback. 30.000 Fans erlebten zuletzt einen Fußball-Thriller zwischen Salzburg und Bayern München. Ein Ski-Fest erwartet Flachau: Am 9. März startet Olympiasieger Johannes Strolz beim Slalom-Hit auf der Hermann-Maier-Piste.

Die Neuauflage des Vienna City Marathon startet am 24. April. Der Wing for Life World Run ist als Flagship-Run in Wien am 8. Mai.

Das große Formel-1-Fest in Spielberg in der Steiermark mit Weltmeister Max Verstappen ab 8. Juli.

in Spielberg in der Steiermark mit Weltmeister Max Verstappen ab 8. Juli. Kultur-Highlights. Die Osterfestspiele in Salzburg sind von 9. bis 18. April geplant. Christian ­Thielemann wird in seinem Abschlussjahr als künstlerischer Leiter die Neuinszenierung von Richard Wagners Lohengrin (mit der Wiener Staatsoper) feiern.

