Das ist HC Straches Wahlkampf-Song

10 Tage vor der Wien-Wahl präsentierte HC Strache seinen neuen Wahlkampfsong.

Wien. Ein bisschen Falco, ein paar Cloud-Rap-Einflüsse - mit diesem Genre-Mix präsentierte THC-Chef Heinz-Christian Strache am Donnerstag um 12.30 Uhr seinen neuen Wahlkampfsong samt Musikvideo, der mit dem Titel "HC is back! Der Song" auf YouTube veröffentlicht wurde.

"Glockenläuten statt Muezzin-Konzerte". Der, offensichtlich nicht ganz ernst gemeinte Song, befasst sich mit den Wahlkampf-Themen des Team HC Strache. Heimatschutz, Corona-Chaos und "er tut den Mächtigen weh" - mit den altbekannten Schlagwörtern buhlt HC Strache um weitere Stimmen für den 11. Oktober. "Für Schutz unserer Heimat und unserer Werte, für Glockenläuten statt Muezzin-Konzerte. Für a starke Polizei auf unseren Straßen statt unsere Leute zu entwoffnen. Für leistbares wohnen in da Stod, jeder Österreicher Vorrecht hod", heißt es im Wahlkampf-Song.

Seitenhieb gegen Kontrahenten. Scheinbar ließ man es sich nicht nehmen, gehörige Seitenhiebe gegen die restlichen Top-Kandidaten der Wien-Wahl auszuteilen: "Wos is mitm Ludwig, man hört und sieht nix von erm. Und da Blümel, der vergisst hoid a recht gern. Nepp und die Hebein, die loss ma bleim.", heißt es beispielsweise im Song. Daraufhin der Refrain: "Wos tuat den Mächtigen weh? A Kreuzal bei HC".

Den Lied-Text gab es bereits vorab auf Youtube:

"Gemeinsam Aufstehen für Wien

Hc ist back in town

Hc den kennts vertrauen

Denn für wos a steht schauen wir uns gemeinsam an gemeinsam an gemeinsam an





Für Schutz unsrer Heimat und unserer Werte

für Glockenläuten statt Muizin Konzerte

für a starke Polizei auf unseren Straßen

statt unsere Leute zu entwoffn

für leistbares wohnen in da Stod,

jeder Österreicher Vorrecht hod





denn liebe Leute werdet munta

a echta Wiener geht ned unter





HC is back





Am 11. Oktober liebe Wiener





unterstützt das Team HC

unterstützt das Team HC

unterstützt das Team HC

für Wien





unterstützt das Team HC

unterstützt das Team HC

unterstützt das Team HC

für Wien





Ein Original für Wien und keine Kopien





Kein Corona Chaos mehr

die Wirtschaft trifft es eh so schwer

schnelle Hilfe für Betriebe de ghört endlich her





Wos is mitn Ludwig, man hört und sieht nix von em

und da Blümel, der vergisst hoid a recht gern

Nepp und die Hebein, die loss ma bleim





HC is back





Am 11. Oktober liebe Wiener





unterstützt das Team HC

unterstützt das Team HC

unterstützt das Team HC

für Wien





unterstützt das Team HC

unterstützt das Team HC

unterstützt das Team HC

für Wien





Was tut den Mächtigen und Regierenden am meisten weh, eine Stimme für HC.

Am 11.Oktober bei der Wien Wahl, hast du es in der Hand!

Das System ist gegen mich weil ich für euch bin."