Das sagte Armin Wolf nach Wut-Duell zu Sobotka

Am Dienstags kam es in der ''ZiB 2'' zu einem Schlagabtausch zwischen dem ORF-Anchor und dem Nationalratspräsidenten Sobotka.

Wien. Wolfgang Sobotka steht seit Wochen wegen seiner Rolle als U-Ausschuss-Vorsitzender in der Kritik. Die Opposition wirft ihm Befangenheit vor und will seinen Rücktritt. Auch in der "ZiB 2" verteidigte er sich gegen diese Forderung und nahm Stellung zu den Vorwürfen.

ORF-Moderator Armin Wolf ließ mit seinen kritischen Fragen nicht locker, was Sobotka etwas aus der Ruhe brachte. Zum Thema Alois-Mock-Institut diskutiert wurde es dann hitzig. Sobotka sagte das Institut sei ein "bürgerlicher Think Tank" und Wolf konterte darauf: "Das stimmt doch auch nicht".

Auch in den sozialen Medien wurde das Streit-Duell diskutiert. So schreibt etwa eine Userin: "Hat Sobotka gerade wirklich zu Wolf gesagt: "Sie brauchen mir nicht zurückreden, dann wäre es einfacher." ?!". Ein anderer schrieb: "Good Night & Novomatic! Ein vorwissenschaftliches Vergnügen"

Hat Sobotka gerade wirklich zu Wolf gesagt: „Sie brauchen mir nicht zurückreden, dann wäre es einfacher.“ ?!#zib2 #IbizaUA — Raffaela (@DieRaffa) October 13, 2020

Auch die Frau von Armin Wolf kommentierte die "ZiB2"-Diskussion auf Twitter: "Ich hoffe sehr, dass Nationalratspräsident Sobotka coronanegativ ist. So wie er im Studio brüllt".

Ich hoffe sehr, dass Nationalratspräsident Sobotka coronanegativ ist. So wie er im Studio brüllt ... #zib2 — Euke Frank (@EukeFrank) October 13, 2020

"Danke fürs Kommen, bitte kommen Sie wieder!"

Der ORF-Anchor selbst ließ sich von dem hitzigen Gespräch nicht beeindrucken und blieb ganz gelassen. Er soll sich mit "Danke fürs Kommen, bitte kommen Sie wieder!" von seinem Studiogast verabschiedet haben, als die Kameras bereits aus waren.

Danke fürs Kommen, bitte kommen Sie wieder! — Armin Wolf (@ArminWolf) October 13, 2020

Sobotka schließt Rückzug vom Vorsitz weiter aus