Dealer verkauften Drogen an junge Mädchen

Zwei Dealer gingen in Wiens ins Netz, die vor allem junge Mädchen mit Drogen versorgten. Bei einem Syrer (27) stieß man auf eine wahre "Gemischtwarenhandlung".

Wien, NÖ. Unter dem Verdacht des Suchtgifthandels wurden am Donnerstag bei einer Hausdurchsuchung im Nobelbezirk Döbling ein 27-Jährigen aus dem Verkehr gezogen: In der Wohnung des Syrers waren 803 Gramm Cannabiskraut, 187 Stück LSD-Trips,14,8 Gramm Amphetamine, 19 Stück Ecstasy, sechs Gramm Kokain sowie fast 25.000 Euro Bargeld sichergestellt worden. Angesichts der Beweise vor Ort blieb dem Dealer nichts anderes übrig als voll geständig zu sein. Er wurde der Justiz übergeben.

Auch Vater festgenommen

Ebenfalls die Handschellen angelegt wurden einem 30-jährigen Österreicher (mit arabischen Wurzeln), der in Wien und Niederösterreich Drogen auch an minderjährige Mädchen verkauft haben soll. Am Mittwoch wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. In einer ersten Vernehmung war er teilgeständig. Bereits zuvor hatte dessen 67-jähriger Vater versucht, bei einer Hausdurchsuchung am Familiensitz in Trumau zwei Beamte zu attackieren - er wurde ebenfalls festgenommen.