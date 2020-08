Defekter Lkw legte A23 in Richtung Süden lahm

Tank des Schwerfahrzeugs beschädigt - Kilometerlanger Stau.

Wien - Ein kaputter Lkw hat am Dienstag die Südosttangente beim Knoten Kaisermühlen in Fahrtrichtung Süden lahm gelegt. Ein technischer Defekt im Antriebsstrang hatte in den Morgenstunden die Räder des Schwerfahrzeugs blockiert und auch den Tank beschädigt. Erst nach Mittag konnte der Lkw in eine Pannenbucht geschleppt werden. Der Stau erstreckte sich über mehrere Kilometer.

Laut Asfinag musste die Hauptfahrbahn der A23 nach Vösendorf in diesem Bereich gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr über die Abfahrt zur A22 ab. Die Staus reichten laut ÖAMTC bis auf die Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) Höhe Hermann-Gebauer-Straße, etwa sieben Kilometer, zurück. Der Touringclub empfahl ein großräumiges Ausweichen.

Die Wiener Berufsfeuerwehr pumpte rund 700 Liter um und band den ausgelaufenen Treibstoff, berichtete Sprecher Christian Feiler. Danach waren die Einsatzkräfte stundenlang damit beschäftigt, das Fahrzeug zumindest halbwegs wieder rollfähig zu machen. Erst kurz nach 12.00 Uhr gelang es schließlich, den Lkw mit einem Abschleppfahrzeug in die nächste Pannenbucht zu bugsieren.