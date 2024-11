Black Friday: Die besten Schnäppchen im Überblick

„Black Friday“, der letzte Freitag im November (29.11.) ist traditionell der Tag, an dem die meisten Geschenke für Weihnachten gekauft werden.

Wie lange die Black-Friday-Rabatte gültig sind, variiert von Händler zu Händler. Einige Shops bieten nur 24 Stunden lang besondere Aktionen an, während andere den Black Friday bereits seit einer Woche feiern oder sogar noch einen Cyber Monday anhängen.

Samsung The Frame Smart-TV um 999 Euro. Bei MediaMarkt. © Hersteller ×

iPhone, MacBook oder Dyson Haartrockner

Mit Mega-Rabatten lockt beispielsweise die Elektrobranche. Um bis zu 70 % verbilligt findet man jetzt begehrte Geschenke. So wartet beispielsweise MediaMarkt mit Top-Angeboten aus allen Elektronik-Bereichen auf.

Hairstyling mit Dyson. Styling-Set bei MediaMarkt 399,99 © Hersteller ×

Zu den Top-Deals zählt von Samsung The Frame (2024) 55 Zoll QLED Smart-TV um 999 Euro. Der Dyson 389922-01 HD07 Supersonic™ Haartrockner in der Farbe Nickel/Kupfer kostet 399,99 Euro.

iPhone 13 128 GB 509 Euro. Bei alza.at © Hersteller

Bei der Online-Plattform 0815 beginnt der Black Friday Sale schon am 28.11. um 19 Uhr und mit exklusivem Zugang (Anmeldung: blackfridaysale.at) sogar schon 30 Minuten früher. Und beim neuen Elektronikanbieter alza.at gibt es das iPhone 13 128 Mitternacht um 509 Euro oder das MacBook Air 13 Zoll M3 GER 2024 Silber um 1.449 Euro.

Mega-Rabatte bei Möbeln und Freizeitprodukten

Supergünstige Preise findet man im Möbel- und Spielzeughandel, in Drogerien oder beim Elektrofachhändler. So gibt es zum Beispiel bei Hervis bis zu 70% Rabatt auf die Produkte der Kategorie Running sowie Top-Angebot betreffend Miete von Touren-Ski oder Kinder-Ski.

Novel Boxspringsofa bei XXX Lutz 1.099 Euro. © XXXLutz ×

Bei XXXLutz kann man beim Möbelkauf bis zu 20 Prozent sparen und zusätzlich ab einem ab einem Einkaufswert von 1.000 Euro ist die Lieferung gratis. Mit den Black November Deals bei Möbelix kann man bis zu 70 Prozent sparen.

Rabanne Million Gold EdP 50 ml bei Marionnaud 111,95 Euro. © Hersteller ×

Die heimischen Parfümerien und Drogerien bieten bis zu minus 25%.

Neueste Styles mit Rabatt kaufen

Wer schon jetzt das perfekte Outfit für die Weihnachts- und Silvesterfeier oder ein Geschenk sucht, welches für immer in Erinnerung bleiben soll, spart Geld.

Peek & Cloppenburg. Apricot Knielanges Kleid um 52,59 Euro. © Hersteller ×

Mikro Netzstrumpfhose von Calzedonia um 10,40 Euro. © Hersteller

Die Rabatte reichen bei Falconeri bis 70 Prozent, bei Calzedonia bis 20 Prozent und bei Peek & Cloppenburg bis 25 Prozent. In den Jacques Lemans Stores in Österreich gibt es am 29. und 30. November 20% auf das reguläre Sortiment und online bis 2.12. sogar bis zu minus 70% auf ausgewählte Highlights.

JL Schmuck und Uhren in Jacques Lemans-Shops -20%. © Jacques Lemans ×

Pandora Black Friday: Ohrringe um 111,20 Euro. © Pandora ×

Im Schuh- und Schmuckhandel purzeln ebenfalls die Preise.

Italia by Versace 99,95 Euro.Bei Humanic. © oe24

Deichmann: 50% Rabatt auf Landrover Schnürboots: 29,99 Euro. © Hersteller

Black Deals für den Urlaub und günstige Flüge

Traumreisen zu supergünstigen Preisen. Im Internet findet man Black-Week-Deals mit bis zu 67 Prozent Rabatt: Ob entspannte Auszeit am Meer, abwechslungsreicher Citytrip oder Badeurlaub mit der ganzen Familie – die Angebote sind vielfältig. Bei Hofer Reisen kann man noch bis 1. Dezember für nächstes Jahr Reisen zu vergünstigten Preisen buchen.

Inselurlaub in der Kvarner Bucht: Hotel Mallin auf Krk. © Eurotours ×

Ausgewählte Reise-Beispiele: 2 bis 7 Nächte inkl. HP im Hotel Malin**** auf der Insel Krk/Kroatien bekommt man zum Black-Week-Preis ab 133 Euro oder 1 bis 7 Nächte inkl. Frühstücksbuffet im Thermenhof Lutzmannsburg*** im Burgenland inkl. einmal Eintritt in die Sonnentherme gibt es ab 77 Euro. Auf dem Reiseportal urlaubsguru.at findet man Angebote zu Wellnessreisen oder abenteuerlichen Rund-reisen zu mega Rabattpreisen.

Günstige Flüge zu Traumzielen in der Wärme. © Gettyimages ×

Die besten Flugangebote am Black Friday buchen: Schon jetzt an den nächsten Citytrip oder Sommerurlaub denken und die günstigsten Flüge am 29. 11. buchen. Die online Black-Friday-Flugangebote im Überblick: bis zu 35 % bei booking.com, mindestens 30 % gibt’s bei Expedia.