Die größte Erlebniswelt rund um Wein & Reisen: Winery-Vacation.com

Urlaub am Weingut: Ob mit der Familie, als Paar, mit Freunden oder als Junggessellen-Abschied: Auf Winery-Vacation wird findet jeder das passende Angebot.

Von der Idee zur Umsetzung dauerte es nicht lange: Marco Böhm suchte vergeblich nach einer passenden Unterkunft in einem Weingut, um mit Freunden unbeschwerte Tage zu verbringen. Die Suche im Netz blieb erfolglos und brachte ihn auf die Idee, warum es so schwer sein muss, ein schönes Weingut mit Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Das war die Geburtsstunde von Winery-Vacation.com.

Die Plattform revolutioniert das Reisen für Weinliebhaber und bietet eine breite Auswahl an Weinhotels, Weingütern mit Übernachtungsmöglichkeiten und Ferienhäusern in Weinregionen. Von Agriturismo in Italien bis zu familiengeführten Weingütern in Deutschland oder einem ehemaligen Farmhaus in der Steiermark – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Zusätzlich zu den Unterkünften arrangiert Winery-Vacation.com exklusive Weinreisen für Genießer und junge Leute. Ob als Paar, mit Freunden oder der Familie – die maßgeschneiderten Reisen vertiefen die Liebe zum Wein und schaffen unvergessliche Erinnerungen.

Die Plattform bietet auch eine Vielzahl von Wein-Erlebnissen an, darunter Quadtouren durch die Weinberge, geführte Weinproben oder Picknicks im Weingut. Jeder Tag verspricht ein neues Abenteuer und Wein wird hier nicht nur als Getränk, sondern als Lebensgefühl zelebriert.

Mit Winery-Vacation.com hat Marco Böhm gezeigt, wie aus einer persönlichen Herausforderung eine innovative Geschäftsidee entstehen kann. Auf Winery-Vacation.com wartet das nächste unvergessliche Abenteuer auf alle, die etwas neues probieren wollen. Und oe24 hat eine besondere Überraschung: Gemeinsam mit Winery-Vatation.com verlosen wir eine Gutscheinbox für zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Frühstück und Weinprobe an einem der teilnehmenden Weingüter. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "winery-vacation" an gewinnen@oe24.at schicken.