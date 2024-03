FELIX 2024 - Wirtshausfestival ist Genuss für alle Sinne

OE24 verlost Tickets für zwei Personen für die Genussroas per Oldtimerbus am 24. April.

OÖ. Die Traunsee-Region wird erneut zum Schauplatz eines außergewöhnlichen kulinarischen Erlebnisses, denn vom 5. April bis zum 5. Mai findet bereits zum fünften Mal das Wirtshausfestival FELIX statt. Unter dem Motto "Wirtshauskultur für jedermann" verspricht dieses Festival eine Vielzahl von Veranstaltungen, die sowohl bodenständige Wirtshaushocker als auch feinsinnige Gourmets ansprechen.

Ein Höhepunkt des Festivals ist zweifellos die "lustige Strudel-Schifffahrt" auf dem Traunsee, bei der Gäste die Möglichkeit haben, die malerische Landschaft zu genießen und gleichzeitig kulinarische Köstlichkeiten zu verkosten. Darüber hinaus werden Workshops angeboten, darunter ein Workshop bei der jüngsten Kaffeerösterin Österreichs, Marlene Drack, der Einblicke in die Welt des Kaffees bietet.

Ein weiterer Schwerpunkt des Festivals liegt auf dem Thema Fisch, das durch die Lage des Festivals rund um den Traunsee und am Almfluss inspiriert ist. 2-Haubenkoch Christoph Parzer verwöhnt die Besucher mit Köstlichkeiten aus dem Fluss, während bei einem Themenabend das köstliche Salzkammergut-Bier verkocht wird. Auch typische Salzkammergut-Kreationen stehen auf dem Speiseplan.

Für Feinschmecker bietet das Festival eine Reihe von Gastköchen und Events, die über den kulinarischen Tellerrand hinausblicken. Traditionelle Gerichte aus vergangenen K&K-Zeiten werden im Dollmanns in Gmunden präsentiert, während im dasFiaker in Laakirchen ein raffiniertes "Surf & Turf meets Wine & Beats"-Menü angeboten wird.

Neben den kulinarischen Erlebnissen bietet das Festival auch Workshops für Coffeeholics und Cocktailfans. In der traditionsreichen Rösterei Nussbaumer in Gmunden können Kaffeeliebhaber mehr über die Kunst der Kaffeeherstellung erfahren, während in Hauer's Cocktailbar die besten Cocktails der Welt probiert werden können.

Ein weiteres Highlight des Festivals ist das Angebot von Almtal-Sushi im Kulturcontainer, präsentiert von Jochen Neustifter vom JO'S Restaurant in Vorchdorf. Auch ein Industriekultur-Erlebnistag steht auf dem Programm, bei dem Besucher die Möglichkeit haben, die Industriegeschichte der Region zu erkunden.

© FELIX Wirtshausfestival ×

Ein weiterer Höhepunkt des Festivals ist die Genussroas per Oldtimerbus, die am 26. April stattfindet. Der romantische Mercedes O 321 H aus dem Jahr 1963 bietet Platz für 37 Gäste, die auf einer malerischen Route durch das Almtal reisen. Unterwegs werden verschiedene kulinarische Stationen angefahren, darunter die Jagersimmerl Fischerei in Grünau für eine Führung und Vorspeise, die Jausenstation Derischleiten in Dorf für ein herzhaftes Gulasch mit Semmelknödeln und das Bierhotel & Bierheuriger Ranklleiten in Pettenbach für eine köstliche Nachspeise.

Gewinnspiel. Tickets für die Genussroas und für alle weiteren Veranstaltungen sind im Gästezentrum Traunsee-Almtal erhältlich. Wir verlosen Tickets für die Oldtimer Genussroas für zwei Personen. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Wirtshausfestival FELIX" an gewinnen@oe24.at schicken und mit viel Glück dabei sein. Infos und weitere Veranstaltunegn zum Festival unter www.wirtshausfestival.at.