× Diesel kostet schon 2,40 Euro

Die russische Invasion in die Ukraine und die Covid-Krise lassen Preise explodieren.

Wien. Beim Autofahren spüren wir die Teuerung fast am deutlichsten. Die Spritpreise klettern wieder rasant in die Höhe. Gestern, etwa um 13 Uhr, gab es in ganz Österreich 836 Tankstellen (Quelle: ÖAMTC), an denen pro Liter Diesel mehr als zwei Euro verlangt wurden.

© TZOe Fuhrich ×

Extrem: Die Zapfsäulen an der OMV-Tankstelle Steinhäusl (Westautobahn, NÖ) zeigten gestern Nachmittag 2,399 Euro pro Liter Diesel an (siehe Foto oben). Super war hier um 2,349 Euro zu haben.

Vergleich. Autofahrer finden es zum Verzweifeln: Erstmals ist Treibstoff in Italien billiger als bei uns. Leser schickten uns Fotos von italienischen Autobahntankstellen, die 1,79 Euro für Diesel verlangten. Hintergrund: Italien bekämpft mit einem Spritrabatt die Teuerung. Insgesamt spart man sich in Italien derzeit etwa 30,5 Cent pro Liter.

Ähnlich ist die Lage in Deutschland. Auch hier versucht die Regierung die Kosten für das Tanken zu senken: um 35 Cent pro Liter Super, 17 Cent bei Diesel.

Billigster Diesel um 30 Cent billiger als teuerster

Übrigens: Der billigste Preis für Super lag gestern Nachmittag bei 1,80 Euro (Freie Tankstelle, Rohrbach, OÖ), Diesel: 1,799 Euro (Isbary Bioland, Schwarzenbach an der Pielach, NÖ).