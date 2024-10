Heute Doppel-Spektakel: Supervollmond und Komet am Nachthimmel

Am Abend des 17. Oktober erwartet uns ein besonderes Himmelsereignis. Der größte Vollmond des Jahres, auch Super-Vollmond genannt, wird zu sehen sein.

Gleichzeitig zieht der Komet Tsuchinshan-Atlas seine Bahn über den westlichen Himmel. Doch die Zeit, beide Phänomene zu bewundern, ist begrenzt. Ein klarer Himmel ist Voraussetzung, um dieses seltene Schauspiel in vollem Umfang genießen zu können.

Doppeltes Himmelsereignis am 17. Oktober

Am Donnerstagabend bietet der Nachthimmel in Österreich ein besonderes Schauspiel: Der sogenannte Supermond, der besonders groß und hell erscheint, wird im Südosten zu sehen sein. Gleichzeitig zieht der Komet Tsuchinshan-Atlas über den Westhimmel. Dieses Zusammentreffen zweier außergewöhnlicher Himmelserscheinungen ist ein seltenes Ereignis und macht den 17. Oktober zu einem besonderen Datum für Astronomie-Begeisterte.

Der Super-Vollmond – ein beeindruckendes Naturschauspiel

Der Vollmond erreichte am Donnerstag um 13:26 Uhr (MESZ) seine volle Phase, doch erst jetzt am Abend wird er für das Auge besonders groß erscheinen. An diesem Tag nähert sich der Mond der Erde auf eine Entfernung von 357.174 Kilometern. Zum Vergleich: Wenn der Mond am weitesten von der Erde entfernt ist, kann die Distanz bis zu 406.000 Kilometer betragen. Der Grund für diese unterschiedlichen Entfernungen liegt in der elliptischen Bahn, die der Mond um die Erde zieht. Der Mond wirkt am Horizont besonders groß. Diese optische Täuschung entsteht, weil das Auge den Mond mit Objekten am Horizont wie Bäumen, Bergen oder Gebäuden vergleicht. Besonders spektakulär erscheint der Supermond, wenn er tief am Horizont steht, da der Kontrast zu den irdischen Objekten ihn noch imposanter wirken lässt.

Extreme Gezeiten durch den Supermond

Die Nähe des Mondes zur Erde hat jedoch nicht nur optische Auswirkungen. Wenn der Mond und die Sonne in einer Linie zur Erde stehen, wie es bei einem Vollmond der Fall ist, kommt es zu besonders starken Gezeiten, den sogenannten Springfluten. Diese werden durch die Anziehungskraft von Mond und Sonne verursacht. Sollte es zeitgleich Herbststürme geben, können diese den Effekt der Springfluten noch weiter verstärken.

Komet Tsuchinshan-Atlas – ein seltener Besucher am Himmel

Neben dem Super-Vollmond wird am 17. Oktober auch der Komet Tsuchinshan-Atlas zu sehen sein. Dieser Komet bewegt sich zurzeit in der Nähe der Sonne, was die Beobachtung erschwert. Man sollte etwa 45 Minuten nach Sonnenuntergang den Himmel nach Westen hin beobachten, um einen Blick auf den Kometen erhaschen zu können. Allerdings kann das helle Licht des Supermondes die Sichtbarkeit des Kometen beeinträchtigen.

Tipps zur Beobachtung

Wer beide Himmelsphänomene erleben möchte, sollte sich bereits frühzeitig einen guten Beobachtungsplatz sichern. Besonders Orte, die weit entfernt von künstlichen Lichtquellen liegen, bieten die besten Bedingungen. Da der Komet Tsuchinshan-Atlas durch den hellen Mondschein schwieriger zu erkennen sein wird, empfiehlt es sich, ein Fernglas oder ein Teleskop zu verwenden.