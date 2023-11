Jedes Jahr veröffentlicht Europol eine Liste mit den 50 meistgesuchten Verbrechern Europas. Die Behörde erhofft sich dadurch entscheidende Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Gesuchten.

Unter den 50 meistgesuchten Verbrechern Europas finden sich dieses Jahr drei Österreicher. Darunter Ex-Wirecard-Boss Jan Marsalek (43), Foco Tibor (67) und Marin Josef Schabel (51).

Österreichs meistgesuchten Verbrecher im Detail:

Jan Marsalek

Straftat: Marsalek wird wegen Betrugs in Milliardenhöhe gesucht. Der Wirecard-Skandal, in den er maßgeblich verwickelt war, gilt als DER größte Wirtschaftskrimi der Nachkriegszeit.

Ex-Wirecard-Chef Marsalek.

Europol schreibt zu ihrer Fahndung folgendes: "Jan MARSALEK war von Februar 2010 bis Juni 2020 Vorstandsmitglied der Wirecard AG mit Firmensitz in Aschheim bei München. Als COO (Chief Operating Officer) war er für das gesamte operative Geschäft inklusive des Vertriebs zuständig und seit mindestens 2015 insbesondere für das Asien-Geschäft und das TPA-Geschäft maßgeblich verantwortlich. Jan MARSALEK steht in dringendem Verdacht, sich des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, des besonders schweren Falls der Untreue sowie weiterer Vermögens- und Wirtschaftsdelikte strafbar gemacht zu haben. Er setzte sich mutmaßlich in den Tagen nach seiner Freistellung als Vorstandsmitglied bei der Wirecard AG aus Deutschland ab." Marsalek wird derzeit in Russland vermutet.

Martin Josef Schabel

Straftat: Illegaler Handel mit Drogen und psychotropen Stoffen.

Achtung! Schabel wird von Europol als gefährlich eingestuft, er könnte bewaffnet sein. Allerdings ist für ihn auch eine Belohnung ausgeschrieben. Sollte man einen entscheidenden Hinweis liefern, der zur Festnahme Schabels führt, erhält man 5.000 Euro.

Mit diesen Bildern fandet das BKA nach Schabel - auch die Europol sucht nach dem Wiener Dealer.

Europol schreibt: "Martin Schabel ist verdächtig in der Zeit von März 2018 bis September 2020 als führendes Mitglied einer kriminellen Vereinigung vorschriftswidrig Suchtmittel in großer Menge via Darknet veräußert zu haben, welche er auf diversen Darknet-Marktplätzen zum Kauf anbot." Zudem wurden von ihm Mitglieder der Organisation bestimmt, die die Suchtmittel von ihm übernehmen sollten, aufgrund der Darknet-Bestellung zu verpacken und via Postweg an die "Kunden" zu versenden. Schabel selbst trat nur selten in Erscheinung.

Seine Spur verliert sich im April 2021 im nördlichen Italien.

Tibor Foco

Straftat: Tibor Foco steht im Verdacht, am 13. März 1986, eine Prostituierte ermordet zu haben. Er wurde am 31. März 1987 rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt.

Mittlerweile wurde das Urteil aufgehoben und das Verfahren neu aufgenommen. Er flüchtete 1995 aus der Haftanstalt im Zuge eines Studienausgangs.

Für Hinweise, die zur Festnahme Focos führen, sind 20.000 Euro ausgeschrieben. Da nach Foco bereits seit über 20 Jahren gefahndet wird, wurden sein Gesicht auf Bildern künstlich "veraltert". Auf der Website gibt es ebenso eine Stimmprobe des Flüchtigen zum Nachhören. Er trinkt keinen Alkohol, gilt als Hundeliebhaber und leidet an der Lungenkrankheit "morbus boeck". Zudem ist er Motorsportbegeistert und ehemaliger Motorradrennfahrer. Foco wurde sogar Vizeeuropameister und österreichischer Staatsmeister.