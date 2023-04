Dutzende kranke Pferde vegetieren in Ekel-Zirkuszelt

Tierschützer schlagen Alarm: Die Pferde müssen behandelt werden, sonst droht den Tieren der Tod.

Oberösterreich. Mehr als 70 Pferde müssen laut Tierschützern in einem teils eingestürzten Zirkuszelt in Waldzell (Bezirk Ried im Innkreis) leben. Der Boden in dem Zelt bestehe aus einem mit Urin durchtränkten Schlamm-See. Zudem seien die Shrine Horses krank.

„Es handelt sich um Mauke, die schmerzhafte Ekzeme an den Fesseln von Pferden verursacht, die dringend behandelt werden müssen! Ohne Wechsel auf einen befestigten Boden, abscheren des Fesselbehangs sowie intensive, tägliche Behandlungen mit Salben und Verbänden bekommt man die schmerzhafte Krankheit nicht weg“, so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler.

Die Tierschützer warnen, dass die Krankheit unbehandelt tödlich enden kann. Der Fall kam bereits Ende des letzten Jahres ans Licht: Mehrere Anrainer machten damals Fotos von den Kaltblütern und zeigten den Pferde-Halter an. Laut Bezirkshauptmannschaft würden vor Ort laufend amtstierärztliche Kontrollen stattfinden. Doch laut einem Zeugen habe sich nichts geändert.