Beim Laden: E-Auto auf Supermarktparkplatz komplett abgefackelt

Ein Elektro-Mercedes brannte beim Ladevorgang auf einem Parkplatz in Oberndorf nieder.

Feuerinferno auf einem Supermarktparkplatz in Oberndorf. Dort fing das Heck eines schwarzen Elektro-Mercedes beim Laden an einer 150 kW-Säule am Sonntagvormittag kurz nach 9 Uhr plötzlich Feuer. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, stand das Auto bereits in Vollbrand.

Mit der Hilfe unter anderem eines Hochdruckrohrs begannen die Feuerwehrleute den Brand zu löschen. Zeitgleich musste auch die Salzburger Straße B156a gesperrt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde zudem die unmittelbare Nachbarschaft gewarnt und aufgefordert, die Fenster und Türen zu schließen.

© oe24

Nach rund 25 Minuten war der Brand unter Kontrolle, jedoch entzündete sich das Fahrzeug, ausgehend von der Batterie, immer wieder bez. Nach der Stromkappung der Ladeinfrastruktur, sowie der Trennung des Ladekabels vom Wagen und der Hochvolt-Komponenten im Fahrzeug durch die Atemschutztrupps konnte nach knapp 1,5 Stunden das Fahrzeug mittels Ladekran in einen mit Wasser gefüllten Quarantänecontainer gehievt werden.

© oe24

Da bei Bränden von E-Fahrzeugen nachweislich von einer erhöhten Belastung durch Brandgase auszugehen ist, wurden die eingesetzten Atemschutztrupps vor Ort durch einen weiteren Trupp mit Filter-Geräten dekontaminiert.

© oe24

Der Bürgermeister Georg Djundja, ein Fahrzeug des Roten Kreuzes, ein Abschleppunternehmen mit Hochvolt-Quarantänecontainer sowie die Polizei mit vier Fahrzeugen und Mitarbeitern inklusive Bezirksbrandermittler und die Salzburg Netz GmbH waren ebenfalls im Einsatz.