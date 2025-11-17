Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Beim Laden: E-Auto auf Supermarktparkplatz komplett abgefackelt

Bevölkerung gewarnt

Beim Laden: E-Auto auf Supermarktparkplatz komplett abgefackelt

17.11.25, 10:07
Teilen

Ein Elektro-Mercedes brannte beim Ladevorgang auf einem Parkplatz in Oberndorf nieder.  

Feuerinferno auf einem Supermarktparkplatz in Oberndorf. Dort fing das Heck eines schwarzen Elektro-Mercedes beim Laden an einer 150 kW-Säule am Sonntagvormittag kurz nach 9 Uhr plötzlich Feuer. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, stand das Auto bereits in Vollbrand. 

Mit der Hilfe unter anderem eines Hochdruckrohrs begannen die Feuerwehrleute den Brand zu löschen. Zeitgleich musste auch die Salzburger Straße B156a gesperrt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde  zudem die unmittelbare Nachbarschaft gewarnt und aufgefordert, die Fenster und Türen zu schließen.  

Beim Laden: E-Auto auf Supermarktparkplatz komplett abgefackelt
© oe24

 

Nach rund 25 Minuten war der Brand unter Kontrolle, jedoch entzündete sich das Fahrzeug, ausgehend von der Batterie, immer wieder bez. Nach der Stromkappung der Ladeinfrastruktur, sowie der Trennung des Ladekabels vom Wagen und der Hochvolt-Komponenten im Fahrzeug durch die Atemschutztrupps konnte nach knapp 1,5 Stunden das Fahrzeug mittels Ladekran in einen mit Wasser gefüllten Quarantänecontainer gehievt werden.

Beim Laden: E-Auto auf Supermarktparkplatz komplett abgefackelt
© oe24

Da bei Bränden von E-Fahrzeugen nachweislich von einer erhöhten Belastung durch Brandgase auszugehen ist, wurden die eingesetzten Atemschutztrupps vor Ort durch einen weiteren Trupp mit Filter-Geräten dekontaminiert. 

Beim Laden: E-Auto auf Supermarktparkplatz komplett abgefackelt
© oe24

Der Bürgermeister Georg Djundja, ein Fahrzeug des Roten Kreuzes, ein Abschleppunternehmen mit Hochvolt-Quarantänecontainer sowie die Polizei mit vier Fahrzeugen und Mitarbeitern inklusive Bezirksbrandermittler und die Salzburg Netz GmbH waren ebenfalls im Einsatz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden