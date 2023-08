E-Bike-Lenkerin bei Kollision mit Hoflader getötet

Aus bislang unbekannter Ursache kam es auf der Gemeindestraße zu einer Kollision. Die 73-jährige E-Bike-Fahrerin starb noch an der Unfallstelle.

St. Marienkirchen am Hausruck. Eine 73-jährige E-Bike-Fahrerin aus dem Bezirk Ried ist am Mittwoch in St. Marienkirchen am Hausruck (Bezirk Ried) mit einem Hoflader, gelenkt von einem 70-Jährigen, zusammengestoßen, in der Folge gestürzt und so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Die Ursache der Kollision ist unklar, berichtete die Polizei.