''Teichtmeister, wir kommen!'' - Rechter Aufmarsch in Langenlois

In Langenlois, wo drei Tage vor dem Prozess demonstriert wird, befindet sich der "Menschenliebe-Tempel" von Florian Teichtmeister.

Kundgebung. Unter dem Motto „Teichtmeister, wir kommen!“ findet am Samstag in Langenlois eine Demonstration für Kinderschutz statt. „Kriminelle Pädophile und Kinderschänder haben kein Recht auf Datenschutz, der Kinderschutz muss endlich im Vordergrund stehen“, teilte der extrem rechte Mastermind der Corona-Leugner Martin Rutter mit. Rutter trat in Corona-Zeiten wiederholt als Organisator von Demos von Impfgegnern und zuletzt bei Events der Identitären in Erscheinung.



Gebet für Opfer. „Wir fordern eine Transparenz-Datenbank, in der alle Pädokriminellen aufgelistet sind. Damit können sich Eltern, Bildungseinrichtungen und Vereine gegen Übergriffe schützen“, so Rutter weiter. Die Kundgebung am Samstag soll um 17 Uhr beginnen und an der Stadtpfarrkirche vorbeiführen, „wo wir für die Missbrauchsopfer beten werden“. In Langenlois, befindet sich der „Menschenliebe-Tempel“ des Schauspielers, der sich am 5. September wegen Besitzes und Herstellung Zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauchdarstellungen vor Gericht antworten muss.