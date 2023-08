Erst am Sonntag musste eine AUA-Maschine von Wien nach New York umkehren. Drei Tage später gab es bei Flug OS 087 erneut Probleme.

Aufgrund eines Vogelschlags musste die AUA-Maschine am Sonntag den Flug nach New York abbrechen und wieder in Wien-Schwechat landen. Ausgerechnet der selbe Flug OS 087 musste am Mittwoch schon wieder außerplanmäßig umkehren. Die Boeing 767-300ER war auf dem Weg zum JFK-Flughafen in New York.

Doch bereits kurz nach dem Start um 16.42 Uhr entschieden sich die beiden Piloten zum Umkehren, berichtet das Luftfahrtmagazin "Austrian Wings". Der Flieger sei im Bereich Purkersdorf mehrere Schleifen geflogen und habe schließlich auf der Piste 11 in Wien-Schwechat wieder aufgesetzt. Die Gründe für die erneuten Probleme waren zunächst unklar.