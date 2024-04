E-Scooter-Fahrerin übersehen - Frau schwer verletzt

23-Jährige mit Rettungshubschrauber in Spital geflogen

Lenzing. Ein 23-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am frühen Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) so schwer verletzt worden, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden muste.

Ein 19-jähriger Autolenker wollte vor einer Kreuzung rechts einbiegen und dürfte die von rechts kommende junge Frau übersehen haben. Die beiden kollidierten und die E-Scooter-Fahrerin stürzte, teilte die Polizei mit.